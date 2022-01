Mañanera de AMLO: López Obrador revela que dio instrucciones de investigar el asesinato de Lourdes Maldonado a fondo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio la instrucción de que el asesinato en Tijuana de la periodista Lourdes Maldonado se investigue a fondo.

En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana he dado instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia es que nosotros no permitimos la impunidad, anteriormente había relaciones de complicidad, eso era el gobierno, una banda de malhechores; ahora no, podemos investigar y llegar a fondo porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos”, dijo.

El mandatario aseguró que su gobierno está obligado a aclarar el crimen y evitar que continúen los ataques a los periodistas y ciudadanos.

La periodista fue asesinada a balazos a las afueras de su domicilio el domingo en la noche, en un hecho que conmocionó al gremio periodístico no sólo local, sino nacional.

Lamenta AMLO que asesinato de periodista sea usado en su contra por adversarios

López Obrador lamentó que el caso sea usado por sus adversarios en contra de su gobierno, argumentando que Maldonado estuvo en 2019 en la conferencia de prensa matutina, le pidió ayuda porque temía por su vida y aun así fue asesinada.

“Ayer estaba viendo, y como son tiempos de zopilotes, hablaban de que estuvo aquí la compañera haciendo su denuncia, como vienen todos porque hay libertad y me gustaría, no para nosotros, sí me importa mucho que la gente se entere, que los que nos ven conozcan qué fue lo que sucedió, porque no se contextualiza, no se da los antecedentes”, dijo.

López Obrador presentó un video de la conferencia de prensa del 26 de marzo de 2019 con la intervención de Lourdes Maldonado y su respuesta.

“La atendió Jesús (Ramírez), ganó su laudo y el año pasado solicitó protección al gobierno de Baja California y se le otorgó esa protección. No estaba inscrita en el programa de protección a periodistas del gobierno federal”, aclaró.

