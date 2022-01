Mañanera de AMLO: López Obrador asegura que en Palacio Nacional las puertas están abiertas para Monreal y adversarios

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Las puerta de Palacio Nacional están abiertas para el senador Ricardo Monreal Ávila y para sus adversarios, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Claro que sí, para él y para todos, hasta para los adversarios, para todos. Yo no odio, no tenemos enemigos, tenemos adversarios, yo no quiero tener enemigos”, contestó a la pregunta expresa de si Monreal Ávila tenía las puertas abiertas de Palacio Nacional.

El fin de semana Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, en la reunión plenaria de los legisladores de ese partido reconoció que existen condiciones difíciles para aprobar las tres reformas prioritarias del mandatario, pues no cuentan con mayoría calificada y deben convencer a parlamentarios de la oposición.

Ricardo Monreal es precursor de Morena, AMLO

López Obrador aseguró que Ricardo Monreal es “un precursor de este movimiento como muchos”, al referirse al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Nosotros lo que hicimos fue iniciar la última etapa de consumación de un proceso que viene de lejos, yo siempre recuerdo a los que han luchado y se nos adelantaron”, indicó.

El mandatario llamó a los representantes de su movimiento a “no dejarnos llevar, no hacerle caso al canto de las sirenas, no hacerle caso al canto de las sirenas, hay que ponerse cera en los oídos para no estar escuchando”.

El Presidente consideró que “no tenemos por qué distraernos, que no nos distraiga la politiquería, el individualismo, tenemos una misión”.