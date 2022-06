Mañanera de AMLO: Empresarios mexicanos podrían acompañar al presidente en reunión con Biden

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En la próxima reunión que sostendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden, podrían acompañarlo algunos empresarios mexicanos.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario reveló que aunque no hay una fecha pactada para el encuentro, podría viajar a Estados Unidos después del 15 de julio.

Vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses, eso fue lo que ayer acordamos. Ellos dijeron que querían estar, yo les propuse que iba a pedirle al presidente Biden que nos acompañaran y que se invitara a empresarios estadounidenses”, dijo.

Temas económicos y migratorios

López Obrador estimó que el encuentro con Biden será de un día entero y que se tocarán temas económicos y migratorios.

“Va a ser un día completo de distintos temas, más que él me ha mandado decir que quiere platicar conmigo no sólo de asuntos económicos sino de varios temas; platicar, conversar, pero vamos a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, como el apoyo a los países de Centroamérica con el propósito de enfrentar lo migratorio. Me importa mucho hablar de las visas temporales de trabajo”, indicó.

En la reunión que sostuvo ayer con empresarios, el Presidente detalló que le pidieron que se abra una mesa para analizar las importaciones de gas.

“Como ustedes saben la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene gas excedente y se está procurando que se utilice ese gas que se paga con el dinero de todos los mexicanos y también para no perjudicar a la CFE y no aumentar el precio de la luz”, indicó.

Agregó que se habló de las oportunidades para fortalecer la integración económica y captar más inversión extranjera.

