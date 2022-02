Mañanera de AMLO: El presidente afirma que “es un timbre de orgullo” la crítica del senador de EU Ted Cruz

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “es un timbre de orgullo” que Ted Cruz, senador republicado de Estados Unidos, lance críticas sobre su gobierno.

Es un timbre de orgullo que este senador se lance contra el gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa, por lo que representamos”, dijo.

Ayer Ted Cruz acusó al Presidente de México de impulsar agresiones en contra de periodistas a través de un discurso “estigmatizante” y llamó Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, a presionar a su homólogo.

“Si él hablara bien de mí, si él me alabara a lo mejor me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal; la verdad sí me produce orgullo”, mencionó.

Niega censura

López Obrador negó que su gobierno censure a la prensa mexicana y agregó que es natural que Ted Cruz se exprese como lo hizo.

“Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan, viven honradamente en Estados Unidos. Ayer hubo una especie de ‘todos somos Ted Cruz’, los conservadores mexicanos que históricamente se han destacado por ser traidores a la patria”, indicó.

El mandatario precisó que espera una respuesta a la nota diplomática que envió sobre el financiamiento de la embajada de Estados Unidos a la asociación Mexicanos contra la Corrupción.

Espera respuesta de EU

“Ya lo he dicho estamos esperando una respuesta a una nota diplomática que presentamos, porque el gobierno de Estados Unidos está financiando al grupo de Claudio X. González y a estos grupos que abiertamente están en contra de nosotros, es indebido que un gobierno extranjero se ocupe de financiar a un grupo opositor a un gobierno legítimamente constituido, eso contraviene a los principios de no intervención”, agregó.

López Obrador añadió que espera la respuesta de Estados Unidos, pues hay pruebas de que “están entregando dinero” a esos grupos.

