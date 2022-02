AMLO pide autorización a Loret de Mola para dar a conocer sus ingresos tras negativa del Inai

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) rechazó investigar los ingresos de Loret de Mola, el presidente López Obrador solicitó al periodista autorizar dar a conocer sus facturas.

Andrés Manuel López Obrador aseguró tener pruebas sobre los ingresos del periodista, mismas que comprobarían que en el año 2021 obtuvo 35 millones de pesos.

Él puso que era una exageración, si quiere y lo autoriza, lo doy a conocer, nada más para probarle que no es una exageración que recibió en 2021, 35 millones de pesos y que tengo todas las facturas”, mencionó AMLO.

Criticó al Inai por postura

Durante su conferencia de prensa llevada a cabo en Tijuana, el mandatario dijo que ya presentía la respuesta del órgano nacional encargada de la transparencia y protección de datos, pues “esa actitud la mantiene desde que se fundó”.

“No permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos, que es una minoría, la mayoría de los periodistas ganan muy poco y se arriesgan mucho, los que andan en la calle, no los que están en las oficinas y los restaures de lujo. No dan información, no quieren, me voy a quedar con la información que tengo de Loret de Mola”, señaló el presidente.

Mencionó que le gustaría que por voluntad propia el periodista dé a conocer sus bienes, cuántas casas tiene, cuántos departamentos en México y en el extranjero.

Inai: Imposible transparentar ingresos de Loret de Mola

Luego de la petición realizada por el presidente para que el Inai hiciera una investigación sobre los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y su círculo cercano, el órgano respondió con una negativa.

La presidenta del Consejo Consultivo aseguró que la petición del presidente es imposible ya que el Inai, se encarga de lo contrario, de la protección de los datos personales de cualquier persona, y solo se puede transparentar la información de las personas que pertenezcan al orden público.

