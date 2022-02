Mañanera de AMLO: López Obrador acusa a EU de financiar campaña contra su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Gobierno estadounidense de financiar (en parte) la campaña contra su Gobierno.

El presidente López Obrador calificó la acción como injerencista, ya que gobierno extranjero debe de intervenir en los asuntos internos y respetar la soberanía de México.

Esa es una actitud injerencista, ninguna gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorados, somos un país libres, independiente y soberano, además yo presento una autoridad legalmente constituida, me eligió el pueblo”, destacó.