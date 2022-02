Exhiben “ciber-acarreo” del “Todos somos Loret” en la mañanera de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Exhiben presunto “ciber-acarreo” del “Todos Somos Loret”, donde miles de cuentas participantes, millones incluso, procedían de países árabes.

La encargada de la sección Quién es quién en las Mentiras, Elizabeth García Vilchis hizo la presentación en la conferencia matutina de este miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se usan cuentas robots para distorsionar la conversación real de las redes y sembrar odio y desinformación", destacó.

Agregó que participantes del espacio "Todos somos Loret" fueron invitados desde cuentas del extranjero, 44 mil de ellos desde una cuenta árabe, más de 3 millones 515 mil de Turquía y 30 mil conectados desde otro país árabe.

Más allá de los debates, estos datos podrían ser públicos si los expusiera Twitter, así se podría confirmar o desmentir este análisis", agregó García Vilchis al exponer un video de Loret de Mola que habla de la red social.

El viernes pasado usuarios de Twitter organizaron un "mitin digital" denominado "Todos Somos Loret", en apoyo a Carlos Loret de Mola porque el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los supuestos ingresos del periodista, el titular del Ejecutivo no descartó "bots".

En su conferencia mañanera de este 14 de febrero, López Obrador celebró que tuiteros hayan organizado el espacio en la red social, pero no descartó la compra de "bots" en el apoyo al comunicador.

Yo hasta celebro, la verdad. Me dio gusto de que echaron a andar un mensaje, promovieron un mensaje para que todos pusieran algo así como ‘ Yo soy Loret , todos somos Loret’. ¡Imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza.

El asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales, pero aun así celebro que son pocos los que son como Loret porque somos millones de mexicanos y no fueron millones", añadió.