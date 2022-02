Gastan 7 millones de pesos a la semana para atacar a AMLO y Claudia Sheinbaum: Morena

CIUDAD DE MÉXICO.-Siete millones de pesos a la semana son lo que gastan adeversarios para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo Morena en la Ciudad de México.

El partido político dijo que todo esto es parte de una “guerra mercenaria digital”, sobre todo en Twitter.

De acuerdo al experto Manuel Padrón citado por La Jornada, Latinus, donde trabaja Carlos Loret de Mola, y de Mexicanos contra la Corrupción –cuyo dueño es Claudio X. González– son los que alientan conversaciones negativas en redes las cuales son reproducidas por bots.

Te puede interesar: Alazraki a Madrazo: “Mientras más mentiras digas contra Morena, mejor te va”

Padrón, quien es egresado de la UNAM y especialista en análisis de datos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que la semana pasada fueron analizados 161 mil 418 tuits en los que se identificaron a los personajes antes mencionados.

También comentó que de los textos analizados, el 49 por ciernto eran de contenido negativo, y que las cuentas vinculadas estaban relacionadas al ex presidente Felipe Calderón, al PAN y a la derecha en general.

Morena dice que gastan millones en campaña contra AMLO

Morena en la Ciudad de México dijo que presentará denuncia en el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que detectaron que se gastan entre 5 y 7 millones de pesos en ataques contra el gobierno federal y la jefa de Gobierno.

Te puede interesar: Caso Carlos Loret de Mola: INAI invita a AMLO a solicitar la información al SAT y UIF

“No es ético ni legal que se financien este tipo de campañas, no hay necesidad de esto, exigimos fuera máscaras; lo que están haciendo es antidemocrático y cobarde porque se trata de manipular a la opinión pública. Exigimos al INE que actúe porque así como tiene que acabar con este tipo de financiamiento, tiene que acabar la pasividad y la inacción, no puede irse esta denuncia al archivo muerto, no se puede quedar en el olvido, tenemos que darle seguimiento a los ataques, vamos a pedirle al instituto que investigue a fondo para que se sepa quiénes están con esta procedencia desconocida con ataques calumniosos, mentirosos e insidiosos.”