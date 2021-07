Israel Vallarta se cruzó con Luis Cárdenas Palomino en el Altiplano y bajó la mirada: Esposa

CIUDAD DE MÉXICO.-Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta, dijo que Luis Cárdenas Palomino bajó la mirada al ver a su marido preso.

Palomino fue quien acusó a Vallarta de ser un secuestrador, motivo que lo mantiene encarcelado desde el 2005.

Yo llego y me dice (Vallarta) a quién crees que me topé, hizo un respiro profundo y dijo que no sabía cómo iba a reaccionar al saber que estaba ahí en el Altiplano", declaró Sainz en el programa Los Periodistas de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.