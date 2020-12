A 15 años del montaje del arresto de Israel Vallarta y Florence Cassez en el que participó Carlos Loret de Mola

CIUDAD DE MÉXICO.-Este 9 de diciembre se cumplen 15 años del arresto de Israel Vallarta y Florence Cassez, los dos fueron acusado de haber pertenecido a una banda de secuestradores llama Los Zodiaco.

Vallarta lleva cerca de catorce años en la cárcel sin una sentencia que lo haya condenado por delito alguno.

El origen de este encierro se debe a la famosa puesta en escena producida por Genaro García Luna (y supervisada por el director de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino), transmitida el 9 de diciembre de 2005 en el noticiero Primero Noticias de Carlos Loret de Mola, de Televisa.

El hecho simula que víctimas de secuestro son liberadas por elementos de la AFI. Vallarta y Cassez son interrogados libremente por los propios reporteros y luego de lo cual fueron detenidos.

Florence fue liberada en enero de 2013, luego de uno de los veredictos más polémicos de la Suprema Corte, por fallas en el proceso que la llevaron a prisión.

En enero del 2013, Loret de Mola se disculpó por el montaje diciendo que no se dio cuenta.

“En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que se pudo haber descubierto el engaño (…) no lo hice y lo lamento”, afirmó el periodista.

Según denuncias, fue planeado por García Luna y Cárdenas Palomino. Ambos acusados hoy en día en Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico.

Cuando se descubrió esta operación, en febrero de 2006, Televisa optó por correr al reportero Pablo Reinah, a quien acusó de ser cómplice de la estratagema. Reinah se defendió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pidió que se restableciera su honor y la empresa admitiera que él no fue el único responsable.

“Reinah ganó en su litigio, pero Televisa nunca aclaró ante las audiencias si hubo otros directivos de la empresa que estuvieran enterados de este “montaje”, armado por los principales responsables del área informativa de la televisora”, dijo la revista Proceso en un reportaje.

En enero del 2013, Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y delincuencia organizada, por el Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en 2008, fue liberada por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y abandonó el país.

Cuando Florence conoció el arresto de García Luna le dijo a la revista Proceso que el sentimiento fue de alivio, y no venganza como muchos podrían haber pensado.

“Mientras leía las notas periodísticas que reseñaban la detención de Genaro García Luna e informaban sobre las acusaciones en su contra me empezaron a asaltar muchos sentimientos contradictorios e imágenes violentas… Fue un poco como una erupción volcánica… Fue terrible… No hubo realmente espacio para la alegría… ¿Como decirle?… La palabra que me viene a la mente, aún si no es la más justa es: alivio … Sentí algo parecido a un inmenso alivio… Pensé: ‘¡Por fin…!’ No dejaba de repetirme mentalmente: por fin…”, agregó.

Declaró que esto la llevó a decir que “por fin habría justicia, que por fin lo juzgarían y que por fin la gente sabría cuál de los dos es un criminal”.

Cassez, que vive al Norte de Francia, expresó que toda la violencia que ejercieron sobre ella Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Felipe Calderón no la volvieron vengativa, y que los siete años que pasó en la cárcel la volvieron más fuerte.

García Luna y la serie “El Equipo” para Televisa

A García Luna se le acusó de pagar 118 millones de pesos por la realización de la serie de televisión "El Equipo", producida por Televisa.

Documentos publicados por El Universal en julio del 2011, dieron cuenta que desde un año antes, García Luna alistaba la realización de la serie, que constó de 13 capítulos.

"El Equipo" estuvo protagonizada por Alberto Estrella y fue creada en el marco de la campaña "Policía Federal Héroes Anónimos", ideada por García Luna.

Por la transmisión de la serie, Televisa no cobró por considerarla "material educativo".

Citan a declarar a Loret

Durante la comparecencia en el caso contra Israel Vallarta, acusado de secuestro y detenido en 2005, junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, el periodista Carlos Loret de Mola consideró le fue muy bien.

Comentó que pudo dejar claro lo que sostuvo hace quince años y es que no se dio cuenta que todo era un montaje, un “error periodístico que asumo”, expresó.

Nuevamente negó que haya organizado, colaborado, solicitado o ser cómplice de una escenificación ajena a la realidad.

El periodista comentó que el acusado de secuestro Israel Vallarta fue quien le formuló 44 preguntas, durante un periodo de 7 horas de comparecencia; tiempo en el que, aseguró, no se presentó ni una prueba.

“El del caso Cassez fue el más grave. Lo he reconocido y no me cansaré de reconocerlo, y de ofrecer disculpas porque, en la vorágine informativa del momento, no me di cuenta del montaje”, señaló.