Feminicidios en CDMX: Identifican a posibles responsables de asesinato en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía de la Ciuda de México dijo que ya pudo identificar el cuerpo de la mujer que fue hallada el martes en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Como Mónica "N" fue nombrada por las autoridades y dijeron que fue asesinada y abandonada al interior de una bolsa de plástico.

La Fiscalía indicó también que ya han identificados dos vehículos y un sujeto presuntamente relacionado con el abandono del cadáver.

Y es que, la principal línea de investigación en torno al caso, es que la agresión pudo haberse dado por una presunta deuda monetaria, aunque las indagatorias continúan.

Descartan robo o secuestro

Fuentes contaron que hasta el momento se descarta como móvil el robo o secuestro, debido a que la víctima tenía sus pertenencias, y no fue reportada como desaparecida.

El avance en la indagatoria refiere que fueron recolectados videos de las cámaras de seguridad privadas y públicas de la zona de Santa Cruz Meyehualco, en donde se identificaron al menos dos vehículos y a un sujeto que podrían estar relacionados con el abandono del cadáver sobre el cruce de las calles Victoria y Prolongación Pachicalco.

Te puede interesar: Elevan a 100 mil pesos recompensa por presunto feminicida de Mariana Reyes en Hidalgo

El martes pasado personal de limpia de la alcaldía Iztapalapa halló los restos de una mujer al interior de bolsas que fueron abandonadas en calles de la colonia Barrio San Lucas, por lo que se inició una investigación por el delito de feminicidio.

El cuerpo fue hallado en unas bolsas

El hallazgo ocurrió cerca de las 13:00 horas cuando fue requerida la presencia del personal de limpias por parte de un vecino de la calle Prolongación Pachicalco esquina con Victoria, quien observó desde las siete de la mañana dichas bolsas, por lo que pensó que era basura.

Al arribar al lugar el personal de limpias se rehusó a recoger dichas bolsas pues consideraron que contenía restos, y al acercarse observaron que de las bolsas sobresalían ambas piernas.

Elementos de la policía capitalina resguardaron la zona y dieron aviso a peritos y agentes de la Policía de investigación, quienes revisaron que al interior de una de las bolsas se encontraba una mujer maniatada con ambas extremidades dirigidas hacia la espalda y sujetas con un alambre.

De acuerdo con uno de los testimonios recabados, se sabe que un vecino arribó a su domicilio a las 2:00 am y al estacionar su vehículo no se percató de nada anómalo; horas más tarde, es decir, a las 07:00 de la mañana vio sobre la banqueta un bulto de bolsas negras y blancas, pero no les tomó importancia.