Elecciones Sonora 2021: Candidatos proponen y se reprochan sus resultados en el debate organizado por el IEE

Un contraste de propuestas hicieron los candidatos a la gubernatura de Sonora en el debate realizado anoche por el Instituto Estatal Electoral, en el que los contendientes se repartieron culpas y se cuestionaron sobre diversos temas.

En el debate participaron Alfonso Durazo, de Juntos Haremos Historia; Carlos Zataráin, de Encuentro Solidario; Rosario Robles, de Fuerza por México; Cuauhtémoc Galindo, de Redes Sociales Progresistas, y Ernesto Gándara, de Va por Sonora.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Movimiento Ciudadano no estuvo representado porque el lunes Ricardo Bours renunció a la candidatura y tres horas antes del debate, la dirigencia de ese partido nombró a Manuel Scott como el nuevo candidato, pero no participó porque el registro no se ha oficializado ante el IEE.

Durante dos horas los aspirantes discutieron sobre Atención a grupos en situación de vulnerabilidad y política migratoria, Seguridad pública y justicia, Derechos humanos e igualdad sustantiva de género y política; y Gobierno y cultura democrática.

El candidato Alfonso Durazo fue cuestionado sobre los resultados que en materia de seguridad se tuvieron en los municipios donde se implementó la militarización de los jefes policiacos, preguntándosele si militarizaría la Policía Estatal y la AMIC, a lo que contestó que no.

Ernesto Gándara fue señalado por el incremento de los homicidios durante su primer año como presidente municipal de Hermosillo entre 2006 y 2007, a lo que aseguró que esa tendencia venía de años anteriores y durante el segundo y tercer año, los números bajaron.

El candidato Cuauhtémoc Galindo hizo referencia al asesinato de Abel Murrieta y extendió el pésame a la familia, pero señaló que se toma el tema de inseguridad cuando afecta a personas notables y no al ciudadano común.

La aspirante Rosario Robles recalcó que el tema de igualdad de género se verá presente en su gabinete y en relación a algunas propuestas de otros candidatos, aseguró que las mujeres no quieren dinero, sino autonomía financiera.

Carlos Zataráin señaló que su partido buscará gobernar para las familias y entre sus propuestas se encuentra otorgar tarjetas lilas para mujeres; hizo señalamientos a Gándara y al Gobierno estatal actual en diferentes temas, entre ellos de seguridad.