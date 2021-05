Manuel Scott asume candidatura a Gobernador de Sonora por MC

HERMOSILLO, Sonora.- Manuel Scott será el nuevo candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, anunció el partido.



El dirigente del partido a nivel estatal, Charly León, expresó que siguen firmes en la contienda.

Jorge Alvarez Máynez, secretario de acuerdos de partido a nivel nacional, pidió a Ricardo Bours que renuncie ante el Instituto Estatal Electoral para que el nuevo candidato pueda participar en el debate hoy.

"El nuevo candidato es quien inició este proyecto en el Sur del Estado, venimos a presentar no solo al nuevo candidato, sino al futuro de la polítoca en Sonora". "Hay políticos que no tienen precio y esos son los que están aquí, están dando la cara frente a la adversidad".



"Es un día exitoso para Movimiento Ciudadano, porque a pesar de las presiones, de los carroñeros, estamos firmes aquí. No está un candidato que lo habíamos invitado, pero estamos todos los que desde lo local, hemos presentado una propuesta, es un movimiento congruente.



"Se equivocan quienes creen que por acuerdos entre las cúpulas van a tener el poder de definir una elección, nosotros decimos que no", dijo Charly León.



Acompañados de los candidatos a alcaldías, diputaciones locales y federales, así como el coordinador nacional del partido, Clemente Castañeda y el secretario general de acuerdos, Jorge Álvarez Máynez.

Nombramiento de Manuel Scott como nuevo candidato a gobernador de Sonora por MC. | Juan Hernández

Agradece Scott oportunidad

El nuevo candidato agradeció la oportunidad y recalcó que son la tercera vía para representar al estado y que se construya desde lo local.

"Estos rostros son la nueva forma de hacer politica en Sonora para ser la tercera vía para hacer frente en Sonora".

Me queda claro que dejo a lado el sueño de ser diputado, las encuestas ahí estan teniamos un distrito ganado, pero estamos convencidos que todos los municipios necesitan un cambio.

Desde el 2013 estamos construyendo este proyecto y me queda claro que es darle voz a jóvenes que no creen en la política porque no se sienten representados, por eso queremos darle voz y que se sientan representados con Movimiento Ciudadano", expresó.

Scott, un digno representante: Coordinador nacional de MC

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expresó que Manuel Scott será un digno representante de la causa del partido.

"Manuel Scott que sea no solo el candidato sino el vocero de los que creemos en la verdadera transformación, Movimiento Ciudadadano decidió ir solo porque nuestros adversarios no son siquiera los partidos de siempre, ese pasado que cree quee puede pactar en lo oscuro el futuro de Sonora y decidir desde la cúpula".