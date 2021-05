Elecciones Sonora 2021: "Sumaré para que gane Ernesto Gándara; con Durazo Sonora está en riesgo", Ricardo Bours

“Las posibilidades para que gane Ernesto (Gándara) aumentan de una manera importante y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que sea una realidad”, señaló Ricardo Bours Castelo.

Tras anunciar ayer que deja la candidatura de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Sonora, el político y empresario cajemense explicó que dará su apoyo al abanderado de la alianza Va por Sonora, Ernesto Gándara Camou.

“Las cosas se pueden poner peor si sigue la misma política que va hasta ahorita y con la posibilidad de que llegara Alfonso Durazo solamente estamos más en riesgo los sonorenses”, expuso sobre el escenario que observa en la carrera electoral en el Estado.

Aquí la entrevista:.

¿Por qué decide dejar la candidatura de MC para la gubernatura de Sonora?

Por dos cosas, la opción de que gane Durazo significa que la seguridad y la delincuencia en Sonora van a seguir igual o peor. La otra es que, para efectos prácticos, hice un análisis profundo cualitativo y cuantitativo, y no resultaba triunfador, entonces hay que hacer el mejor esfuerzo para que gane Ernesto.

¿En qué momento toma la decisión de que ya no será candidato?

Ahora (ayer lunes) en la mañana después de estar recibiendo información en la madrugada y haciendo muchos análisis y juntarme con especialistas. Son decisiones que tiene que tomar uno solo, asesorado por gente que no tenga conflictos de intereses, que pueda darte una opinión verdadera y haciendo uso del sentido común y de la enseñanza de mi padre que nos decía “que siempre hay que hacer lo correcto”.

¿Por qué se decide a apoyar a Ernesto Gándara?

Porque es la mejor opción, si yo no puedo ganar tengo que apoyar a la mejor opción que quede.

¿En qué consiste este acuerdo de unidad con Ernesto Gándara?

Voy a apoyarlo a él y a explicar mis razones, si él me permite y me invita, pero también apoyaré a los candidatos de MC que están en las diputaciones locales y alcaldías que yo animé para que entraran en esto, es una gran responsabilidad y hay candidatos que están muy bien posicionados y que tienen altas posibilidades. Voy a hacer lo posible para que ellos salgan adelante.

¿Cómo incidió en esta decisión lo ocurrido con su amigo y candidato de MC a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta?

Desde antes de esto, yo tenía contratada gente que estaba haciendo los análisis, no es este el motivo, pero sí fortalece mi decisión en que las cosas se pueden poner peor si sigue la misma política que va hasta ahorita y con la posibilidad de que llegara Alfonso Durazo solamente estamos más en riesgo los sonorenses.

Con ese análisis y este retiro de la contienda, ¿qué es lo que cambia en el escenario?, ¿qué pronóstico podría esperarse el 6 de junio para la gubernatura?

En que las posibilidades para que gane Ernesto aumentan de una manera importante y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que sea una realidad.

¿Habló con la dirigencia nacional de MC, han anunciado que estarán en Hermosillo este martes para dar un posicionamiento?

Hablé antes de publicar mi postura, primero en la junta que tuve con mi comité cercano de campaña, estuvo presente en todo momento, donde les informé a ellos, al delegado del comité nacional de MC, Isaac Barrios, jamás iba a hacer una cosa a escondidas y también estuvo el diputado federal de MC, Jorge Russo, que fue quien me invitó a este movimiento.

Estuvieron en todas mis presentaciones, explicaciones y consideraciones, y de esa forma participaron. Fueron testigos y yo sé que ellos tienen que informarle inmediatamente a MC, es su responsabilidad y es su lealtad.

También hablé en lo personal con Dante Delgado. ¿Qué le dijo el senador Dante Delgado? Que respetaba mi decisión, que no la compartía, pero la respetaba. Obviamente que no estaba contento.

Alfonso Durazo sobre su anuncio dijo que Bours y Gándara “demuestran que quieren continuar con el Sonora de unos cuantos. Pero dos malas propuestas no hacen una buena en ningún lado”, ¿qué opina?

Parte del propósito es que no llegue alguien impuesto por el Centro, alguien que no tiene arraigo en Sonora, que no tiene amor por Sonora y que su único interés es utilizar Sonora para otro trampolín como ha sido toda su carrera, de trampolín en trampolín.

Se colgó de (Luis) Donaldo (Colosio), se colgó de (Vicente) Fox, se colgó de (Andrés Manuel) López Obrador y ahora se quiere colgar de Sonora para seguir subiendo.

El retiro de su aspiración ha trascendido a nivel nacional, ¿qué opina de estas reacciones?

La verdad no las he visto, no he tenido tiempo de checar medios ni redes sociales, únicamente he estado contestando mensajes de amigos.

Lo único que vi fue un mensaje que puso el ex presidente Felipe Calderón que me lo mandó una hermana mía y fue todo.

¿Seguirá en la vida política?

Sí, como lo pongo en la carta, estaré vigilante de la actuación de Ernesto, de su gobierno como siempre lo he estado, he sido crítico de uno o de otro, me siento muy tranquilo, siempre he tenido la oportunidad y la libertad de expresar abiertamente mi sentir y lo voy a hacer y si es una crítica lo haré también.