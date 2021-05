Ricardo Bours deja la candidatura para Gobernador; llama a apoyar a Ernesto Gándara

HERMOSILLO.-Ricardo Bours anunció que deja la candidatura para ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara.

A través de su cuenta de Twitter Ricardo Bours publicó:

Sonora y los sonorenses han sido muy generosos conmigo, con mi familia y con todo proyecto que de manera personal o en equipo he emprendido, ahora me toca ser generoso con Sonora. Es por ello que, para que Sonora gane, he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou. Aclaro que esto no es una declinación. Es un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido para que Sonora, en unidad, recupere la seguridad y la prosperidad que las y los sonorenses se merecen".

En el comunicado indicó que decidió ser candidato para dar un mejor rumbo al estado, pero ante la situación de inseguridad que vive Sonora y Cajeme, sobre todo después del asesinato de Abel Murrieta, indicó que no fue un hecho aislado, sino un grave problema que vive el País.

"Abel Murrieta lo decía con claridad: no es posible que te digan que estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado, cuando quienes no deberían estar ahí son los criminales, y ya ven, su asesinato me estremeció, estremeció a Sonora y a México entero".

Dice que no declina

Recalcó que los sonorenses no declinan y por ello decidió adherirse a la fórmula de Ernesto Gándara, para trabajar juntos por el bien de Sonora.

"Asimismo, hago un llamado a todos los sonorenses a sumar su adhesión a favor del candidato Ernesto Gándara Camou para que el próximo 6 de junio el Gobernador abandere un proyecto que sume a la pluralidad politica de Sonora y cuyo mandato cuente con un amplio aval de las mujeres y hombres sonorenses".