Detienen en Sinaloa a seis dirigentes y jefes criminales involucrados en quema de vehículos en Tijuana, revela AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- En Sinaloa fueron detenidos jefes y dirigentes del crimen organizado que causaron la quema de vehículos en Tijuana, Baja California, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya se han detenido a muchos de los que participaron en estos actos. Ayer se llevó a cabo una detención de quienes participaron en Tijuana. Fueron detenidos en Sinaloa entre Mochis y Culiacán, dos, tres dirigentes y al parecer de los jefes; ¿cuántos?, seis, y se va a continuar con las detenciones”, dijo durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Ayer, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dijo que la quema de vehículos en Baja California, especialmente en Tijuana, fue un acto propagandístico de los cárteles del crimen organizado que se disputan la zona, pues no hay otro móvil identificado.

Violencia en Baja California

Durante una conferencia de prensa conjunta del gabinete de Seguridad, el secretario precisó que a diferencia de Guanajuato, Jalisco y Michoacán en donde hay un móvil claro de los ataques del fin de semana, en Baja California no lo hay.

“Ahí lo que sucedió en Tijuana no tenemos identificado un móvil específico que hubiera sido porque se detuvo alguna persona, porque hicimos algún aseguramiento, no está identificado de esa manera porque no hubo ninguna situación de este tipo. Sí tenemos una cantidad importante de tropas ahí realizando la actividad dentro de la estrategia, pero no hay algo que pudiéramos de manera específica identificar, lo que nos genera que fue publicitario”, explicó.

El secretario precisó que fue un acto publicitario de los mismos tres grupos del crimen organizado que tienen presencia en la entidad.

“Propaganda contra el gobierno”

“Si no hay algún motivo, si también la manera que actuaron; nada más incendiando vehículos, no atentando contra la ciudadanía, buscaban un efecto publicitario ante el otro grupo, son tres grupos que están ahí, o a lo mejor hacia las autoridades para mostrar la posibilidad que tienen, que pudieron presentar al incendiar en diferentes lugares”, indicó.

Hoy López Obrador reiteró su dicho de ayer: que además de los grupos criminales, la oposición aprovechó lo ocurrido para hacer propaganda en contra de su gobierno.

“Desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos; la quema de los vehículos, de los Oxxos y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo. Ayer decía yo que no se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan. No hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador de eso no tengo duda”, aseguró.

