Quema de vehículos en BC fue “un acto propagandístico” de criminales que se disputan la zona; no hay otro móvil: Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La quema de vehículos en Baja California, especialmente en Tijuana, fue un acto propagandístico de los cárteles del crimen organizado que se disputan la zona, pues no hay otro móvil identificado, dijo Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

Durante una conferencia de prensa conjunta entre el gabinete de Seguridad, el secretario precisó que a diferencia de Guanajuato, Jalisco y Michoacán en donde hay un móvil claro de los ataques del fin de semana, en Baja California no lo hay.

Ahí lo que sucedió en Tijuana no tenemos identificado un móvil específico que hubiera sido porque se detuvo alguna persona, porque hicimos algún aseguramiento, no está identificado de esa manera porque no hubo ninguna situación de este tipo.