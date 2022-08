Violencia en Baja California: Pide AMLO no dejarse manipular por quema de vehículos aprovechada por adversarios como “propaganda negra”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante los hechos violentos de quema de vehículos en Baja California el fin de semana no hubo fallecidos y calificó lo sucedido como “espectacular” y “propaganda negra” de sus adversarios políticos.

En el caso de Tijuana y Ensenada, no, fue más propaganda, quema de vehículos y otras actividades que afortunadamente no significaron la pérdida de vidas humanas, por eso hay gente que está pensando que tiene que ver con cuestiones políticas, pero eso es mejor mantenerlo como una hipótesis y no darle tanta importancia”, dijo.

El fin de semana en Baja California se dieron siete homicidios dolosos no relacionados con la quema de vehículos: dos el viernes, cuatro el sábado y uno el domingo.

“No se dejen manipular”

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre los hechos ocurridos el viernes en Baja California y su mensaje a los bajacalifornianos.

El Presidente agregó que “aceptando sin conceder”, “eso no funciona” a sus adversarios.

“Entonces es decirle a la gente, vamos bien, no se dejen manipular, es evidente, yo no sé si hay conexión o mano negra, si se instrumentó o articuló esto; lo que no tengo duda es que nuestros opositores, los conservadores corruptos, ayudan en la propaganda negra”, dijo.

“Estamos cuidando al pueblo”

López Obrador insistió en que “no hay nada que temer, estamos trabajando y cuidando al pueblo”.

El mandatario confirmó que el viernes estará en Tijuana en donde sostendrá su reunión de seguridad y al concluir la conferencia matutina.

“También comentarles que voy a estar en Tijuana, vamos a llevar a cabo la reunión de gabinete y la conferencia en Tijuana el viernes. Voy a hacer una gira por la frontera, estaré en Baja California y en Sonora el fin de semana, pero vamos a empezar en Tijuana el viernes, viajaré desde el jueves al Norte”, precisó.

