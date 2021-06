Danna Paola graba 'Idiota' a dueto con Morat

Tijuana, BC.- La actriz y cantante Danna Paola grabó un dueto con Morat, el grupo colombiano, canción que califican dulce y lista para conquistar, su título es “Idiota”.

El tema lo compuso la agrupación colombiana en su origen, junto con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, y es uno de esos temas con un patrón rítmico con tintes de dembow, uno de los temas de la banda más cercanos al panorama actual latino.

“Yo estoy feliz, emocionada, ilusionada, muy ansiosa, pero esto es un boom y todo el fandom está vuelto loco y gracias a ellos por hacer trending topic este tema antes de su lanzamiento”, dijo Danna Paola, previo al estreno del video.

Comparten sentimientos

Durante un encuentro virtual en Youtube, tanto Morat como la mexicana compartieron sus sentimientos ante la llegada de este sencillo.

“Yo pienso que no todas las canciones producen la misma emoción, pero esta incrementa y me emociona demasiado, y me parece muy cool, las expectativas son altas”, recalcó Morat.

Foto: Cortesía

Juan Pablo Isaza le mostró el tema a Danna Paola en la Ciudad de México y desde ese momento se gestó y grabó creciendo hasta llegar al resultado.

Este tema llega para reforzar los lazos que unen a Morat con México y con una de las voces que ellos consideran de las mejores en el país.

Por cierto Morat llegará el 1 de octubre al Balboa Theatre en San Diego, como parte de su gira por Estados Unidos.