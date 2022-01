CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis Jiménez, profesor de Química de la Universidad de Colorado Boulder, Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter una serie de consejos para evitar los contagios de Covid-19 y ayudar a frenar el aumento de casos que se registra actualmente a nivel mundial.

Tras dos años de pandemia, ahora sabemos un poco más sobre la manera en que se transmite este virus y cómo protegernos, sin embargo, como algunas cosas pueden no estar del todo claras.

A continuación, te mostramos los diez consejos dados por José Luis Jiménez para evitar contagiarnos de Covid.

¿Cómo evitar contagios de Covid-19?

Lo que puedas hacer al aire libre, hazlo

Dado que una de las formas en que se transmite el virus es por el aire, el experto menciona que es 20 veces más probable que nos contagiemos de Covid en los interiores que en los exteriores, por lo que si lo que haremos (trabajo, escuela, reuniones familiares) podemos realizarlo al aire libre, lo hagamos.

Sigue estos diez consejos para evitar contagios de Covid. Foto: Pixabay

Si debes estar en interiores, usa más medidas de prevención

En caso de que tengas que realizar una actividad en interiores, trata mantenerte protegido con otras medidas sanitarias, para que el riesgo de contagio disminuya lo más posible.

Trata de pasar el menor tiempo posible en interiores

Mientras menos tiempo pases en interiores con otras personas, mejor, pues, aunque estés en interiores tomando distancia, eso puede no ser suficiente.

Retira los vidrios de división laterales, pues dificultan la ventilación

En muchos lugares se tomó la decisión de instalar vidrios o acrílicos laterales para evitar la propagación del virus, no obstante, estos no son de mucha ayuda, pues dificultan la ventilación, lo cual en esta pandemia resulta imprescindible.

Covid: Sigue estos diez consejos para evitar contagios. Foto: @jljcolorado

Deja de gastar tiempo y dinero desinfectando las superficies

José Luis Jiménez menciona que la desinfección de superficies es un “desperdicio completo de tiempo y dinero”, por lo que la mejor opción será siempre mantener nuestras manos limpias lavándolas cada cierto tiempo.

Evita gritar o hablar fuerte

De acuerdo con estudios, el gritar, hablar y cantar está asociado con la transmisión del virus, por lo que debes evitar realizar esto o hacerlo menos fuerte en lugares cerrados o con varias personas.

Covid: Sigue estos diez consejos para evitar contagios. Foto: Pixabay

Es mejor que portes cualquier cubrebocas a que no uses ninguno

Si bien los cubrebocas de tela no son muy recomendados, es mejor que lo uses si no tienes otra opción a que no uses nada.

Recuerda que los cubrebocas deben ser un buen filtro, debemos poder respirar con ellos y no tener huecos.

Usar cubrebocas en interiores es altamente efectivo

El uso de cubrebocas en interiores es la medida más efectiva para protegernos contra el Covid.

Covid: Sigue estos diez consejos para evitar contagios. Foto: Pixabay

Usa cubrebocas que brindan mejor protección

Si te es posible usa los cubrebocas más recomendados contra el Covid, como los FFP2/3 y los N95.

Ventila los lugares donde hubo Covid

La mejor manera de eliminar el Covid será mediante la ventilación, pues a menos que uses radiación ultravioleta, los demás métodos de desinfección pueden resultar peligrosos.