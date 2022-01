Pandemia no acaba con Ómicron ni con las vacunas: Expertos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la variante Ómicron la “cuarta ola” de la pandemia Covid-19 llegó a México y de acuerdo con los expertos en Salud Pública e infectólogos durará alrededor de dos a tres meses.

Gustavo Olaiz Fernández, coordinador del Centro de Investigaciones en Políticas, Poblaciones y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que a lo largo de la pandemia ha habido “brotes dentro del brote”, por lo que se pudiera hablar de más de una “cuarta ola”; sin embargo, se puede acotar a que se está viviendo una cuarta oleada de contagios si se mide por variantes.

Por la experiencia de otros países como Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos, la variante Ómicron perdurará en una cuarta oleada entre dos y tres meses contando a partir de enero; es decir, entre finales de febrero o durante marzo podrían caer los contagios.

“Hay experiencia como la que tuvo Sudáfrica sobre el tiempo que le tomó entrar y salir de Ómicron, dos meses. Inglaterra y Estados Unidos ya llegaron al pico más alto, pero no han bajado”, explicó.

México, agregó, aún no termina de pasar por la variante Delta y no tiene ni la misma frecuencia e intensidad de Ómicron como en otras partes del mundo.

“Ganará Ómicron, porque es más infecciosa, todavía en diciembre y enero vemos más Delta, combinar variantes no es tan bueno”, indicó.

Cada infectado con Ómicron puede contagiar entre 12 y 18 personas más, por lo que la “cuarta ola” asciende con rapidez, pero la caída de casos será a la misma velocidad que el incremento de los contagios, explicó Gloria Aguirre, infectóloga del equipo Covid-19 del hospital San José Tecsalud del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm).

“Pudiera ser que el descenso sea rápido y que esta cuarta ola dure un poco menos que las otras. Ni siquiera llegamos a una meseta de la cuarta ola; me atrevo a decir que para mediados de febrero podamos empezar a ver un descenso en los casos”, explicó.

Fuente/Secretaría

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud (SS), a la semana epidemiológica uno del año había 342 mil 788 casos activos; es decir, el 7.1% de los estimados.

Al final de 2021, en la semana epidemiológica 52 los casos activos representaban el 3.6% del total, con 152 mil 385 de contagios.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, presentó una gráfica con las “olas” de Covid-19, en donde se muestra claramente el repunte de contagios que supera por mucho a las previas, pero no así las hospitalizaciones y las defunciones marcando una diferencia con la primera ola del virus original y con la de la variante Delta.

Según el subsecretario los casos en la ola actual son 10 veces más que las hospitalizaciones y defunciones.

“Los casos están en el eje del lado izquierdo, que es 10 veces mayor a las hospitalizaciones y las defunciones. Es una diferencia muy, muy sustancial entre los casos que produce la variante Ómicron, que crecen rápidamente, pero las hospitalizaciones y las defunciones no crecen rápidamente”, explicó.

Ómicron incluso, llevó a la Secretaría de Salud a replantear la metodología para el Semáforo Epidemiológico de Riesgo Covid-19; en la cual ahora la hospitalización tendrá una nueva ponderación en la decisión para el color que se le asignará a cada entidad.

Pero aunque Ómicron y la “cuarta ola” de contagios presenta menos hospitalizaciones y fallecimientos, los especialistas llamaron a la población a “no confiarnos”.

“Ciertamente sabemos que hay menos hospitalización y menos muertos por esta variante, esto se combina con otro factor que es la vacunación, personas vacunadas van a tener cuadros menos agresivos que los que no estén vacunados”, indicó Olaiz Fernández.

(Pero) no necesariamente quiere decir que sea venial, porque no lo es. No podemos confiarnos que Ómicron no nos va a causar problemas”.