Ómicron: ¿Cuáles son los cubrebocas que brindan más protección contra la nueva variante?

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente la variante Ómicron se está convirtiendo en la predominante tanto en México como otros países del mundo debido a su facilidad de contagio, por lo que hoy más que nunca tenemos que reforzar las medidas de prevención contra el virus.

Si bien aún no se conoce del todo el funcionamiento de esta nueva variante, lo que sí sabemos es que estar vacunados contra el Covid-19 nos mantiene protegidos de los síntomas graves y la hospitalización, sin embargo, resulta todavía necesario seguir cuidándonos de manera correcta.

Entre las medidas recomendadas por las autoridades para evitar los contagios de coronavirus se encuentra la sana distancia, el ventilar los espacios cerrados, el uso de gel antibacterial y de cubrebocas, este último es uno de los más importantes, por esto te decimos cuáles son los cubrebocas más recomendables y efectivos contra la variante Ómicron, de acuerdo con los expertos.

¿Cuáles son los cubrebocas más efectivos contra la variante Ómicron?

Los expertos señalan que en los lugares donde suele haber más personas que son considerados de riesgo, lo mejor es utilizar un cubrebocas KN95 o N95, pues cuentan con un mejor ajuste y materiales, además de que las fibras de polipropileno actúan como barreras mecánicas y electroestáticas, evitando que las partículas pequeñas entren por la boca o nariz.

Por su parte, Steve Gordon, experto en enfermedades infecciosas, señaló que los cubrebocas KN95, N95 y KF94 son los más efectivos para prevenir contagios de Covid por la variante Ómicron.

KF94

Estos cubrebocas filtran cerca del 94% de las partículas en el aire, además son similares a la vista y en ajuste a los KN95, y son regulados por el gobierno de Corea.

KN95

Estos cubrebocas forman como una “tienda de campaña” sobre la nariz y boca, además de que respirar resulta fácil cuando se usan.

Filtran el 95% de las partículas en el aire y son regulados por el gobierno de China.

N95

Estos cubrebocas son utilizados en el ámbito médico, y cuentan con un metal ajustable en la parte delantera. Este es considerado uno de los cubrebocas más eficientes, pues su filtración de partículas en el aire es de 95%.

Si bien son sumamente recomendables, su uso es prioritario para el personal médico, por lo que si no trabajas en este rubro es mejor usar uno de las opciones anteriores.

¿Es conveniente usar cubrebocas de tela?

Aunque a inicios de la pandemia este tipo de cubrebocas fue el que se comenzó a usar, Lena Wen, analista médica de CNN, señaló que este tipo de cubrebocas son básicamente una decoración para el rostro, pues su uso no sirve mucho para evitar contagiarse de la variante Ómicron.

Ante esto, Wen recomendó que, de querer usarse un cubrebocas de tela, sería bueno complementarlo con un cubrebocas quirúrgico de tres capas.

Puedes usar una máscara de tela encima de eso, pero no uses solamente una mascarilla de tela”, dijo.

En caso de no poder acceder a cubrebocas de los recomendados y solo tener de tela, es mejor usarlo a no usar nada y no estar protegido. Igualmente debes recordar que tienes que usar el cubrebocas de manera adecuada, pues no importa si es el mejor, si no lo llevas puesto correctamente entonces no te protegerá.

