Covid: Alerta UNAM por nuevas variantes tras aumentos de contagios

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM advirtió sobre la urgencia de frenar la transmisión de Covid-19 pues mientras más casos se presenten, existe mayor riesgo de que se generen nuevas variantes del virus o tengan mayor fuerza.

El vocero de la comisión, Mauricio Rodríguez, explicó que no está claro si ómicron dejará menos secuelas en los enfermos, por lo que no es conveniente que haya tantos casos. Por ello, lanzó un llamado a evitar contagios y avanzar en la vacunación.

Afirmó que es apremiante avanzar en la vacunación contra el SARS-CoV-2 y limitar la convivencia social de alto riesgo como reunirse varias personas de diversos domicilios en lugares cerrados sin protección, para romper la cadena de contagios.

Señaló también que la variante ómicron podría provocar numerosos casos en poco tiempo, pues se estima que la mitad de la población mundial podría entrar en contacto con el virus en el transcurso de las próximas semanas.

Dentro de sus especificaciones, el especialista enfatizó en la importancia de hacer la distinción entre infectarse (entrar en contacto con el virus SARS-CoV-2) y enfermarse, es decir, tener signos y síntomas de la COVID-19.

El virus puede llegar en cantidades bajas y no causar enfermedad sintomática. También es posible que llegue y, como estás vacunado, cause una sintomatología mucho más leve de la cual quizá no te des cuenta, ya que tus síntomas serán leves y te recuperarás más rápido”, precisó.