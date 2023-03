Colectivos feministas y laborales convocan a marcha el 8 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Al grito de "Vivas se las llevaron, vivas las queremos", colectivos feministas y laborales convocaron a la marcha del 8M en la Fiscalía General de la República (FGR).

Al menos una decena de diferentes representantes de colectivos feministas y laborales convocaron a la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México con el fin de exigir al gobierno erradicar la violencia de género hacia las mujeres.

"Las luchas que hemos enfrentado no las enfrentamos solas y no solo para las mujeres. Esta es una lucha conjunta, todas, todes y todos estamos convocados. Nosotras tenemos otros datos y en las calles nos queremos libres y sin miedo. No aceptamos su estadística, se trata de vidas", comentó una de las voceras.