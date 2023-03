Familiares de marinos desaparecidos piden ayuda al gobierno federal

CIUDAD DE MÉXICO.- Marchan familiares de los marinos desaparecidos el 5 de marzo del 2022, desde la Torre del Caballito hasta el Palacio Nacional donde colocaron una manta de los navales y llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al almirante, Rafael Ojeda Durán para que les den respuesta.

Judith, hermana del marino Victoriano Rodríguez Zurita, comentó que su hermano y Oscar González Andrade fueron asignados como escoltas del senador de Morena, José Narro Céspedes, luego de solicitar protección con motivo de promover la consulta sobre la revocación de mandato presidencial.

"Desaparecen el 5 de marzo, ellos brindaron escolta al senador Narro que cae en contradicciones y estamos pidiendo que los regresen con vida y en la carpeta de investigación no hay avances, no los han buscado como debe de ser. Ya pasó un año y no hay información"

Victoriano es hijo, hermano, padre, y un marino leal, honorable, bondadoso y hoy no está por la lealtad a sus mandos, su mando directo que era Maximiliano Serrano Pérez, quién decidió enviarlo a esa comisión de la cual aún no regresa, expresó su hermana afuera de Palacio Nacional.

Remarcó que han pasado 365 días y no hay noticias de su paradero, no saben dónde está y cómo está.

"Quizás para sus mandos, sus compañeros y autoridades no significa nada, pero para su familia lo es todo, han dejado un inmenso dolor en cada uno de nosotros, él no merecía esto, el no merecía que no lo buscarán. Él siempre fue un hombre que cumplió con sus obligaciones laborales, siempre poniendo en riesgo su vida por su patria y lo abandonaron, lo han abandonado y no lo han buscado", expresó su hermana quien portaba una playera con la imagen del elemento.