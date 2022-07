¿Quiénes son los dos marinos desaparecidos en Acapulco? Narro se manifiesta al respecto

CIUDAD DE MÉXICO.- El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, José Narro Céspedes, rechazó tener alguna relación con la desaparición de dos marinos, aseguró que nunca los solicitó como escolta y acusó una guerra sucia frente a su aspiración de presidir la Cámara Alta.

En rueda de prensa y al ser cuestionado sobre lo publicado en columna de Héctor de Mauleón en El Universal sobre la presunta asignación de dos marinos como escoltas por parte de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quienes desaparecieron a principios de marzo, dijo que nunca solicitó a estos elementos y que ya declaró ante la Fiscalía General de la República.

Me solidarizó con las familias de los marinos, pero quienes me conocen aquí en el Senado, saben que nunca ando con escoltas. Esos marinos nunca estuvieron bajo mi responsabilidad y ante creo que la FGR y la propia Marina están llevando a cabo la investigación. Seremos respetuosos del debido proceso, por eso no hemos hecho declaraciones”, dijo el senador por Morena.