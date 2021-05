Christian Nodal ya tiene cuenta verificada en Spotify

Tijuana, BC.- La plataforma Spotify verificó la cuenta de Christian Nodal por sumar más de 18 millones de oyentes mensuales y colocarlos en la posición 199 del ranking.

La verificación es una herramienta que Spotify ofrece para que su algoritmo pueda considerarte como una opción viable, con mayor credibilidad y así puedas ser agregado a las diferentes listas de popularidad en la plataforma. Esto no quiere decir que sin la palomita azul no se tiene, no sobresale en alguna lista.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El año pasado Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify, lo que supone un "hito" ya que es la primera vez en la historia de la plataforma en la que un artista de habla hispana se coloca en el primer puesto.

Nodal es un cantante y compositor de éxitos cuyo sonido combina el norteño y el mariachi al usar el acordeón para unir tradiciones.

El sencillo debut de Nodal, "Adiós Amor", escrito por Salvador Garza, alcanzó el primer lugar en la lista de “Canciones Regionales Mexicanas” y el puesto número dos en la lista Top Latin Songs.

El video acumuló casi 300 millones de visitas, Nodal lo siguió con tres sencillos más, incluido "Problamente" con David Bisbal.

Su álbum debut, “Me Dejé Llevar” fue lanzado en agosto de 2017 con buenos resultados llevándose un Grammy Latino a casa.

Actualmente prepara un dueto con Banda MS y se rumora que tiene otro en puerta con Maná.