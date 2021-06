Caso Polly y Fernanda: Diego "N" a la espera de audiencia por tentativa de feminicidio

IZTACALCO, Ciudad de México.- Cerca de las 15:30 horas Diego Armando "N", imputado por la agresión de Polly y Fernanda el pasado 12 de junio en la alcaldía Iztacalco, ingresó a los juzgados orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde se espera de comienzo su audiencia inicial.

Su ingreso fue por la parte trasera de edificio ubicado en la colonia Doctores en donde llegó bajo la custodia de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Afuera de los juzgados el abogado de las víctimas, Oscar Miranda, señaló que hay dos opciones para el desarrollo de la audiencia, en donde se puede pedir que se resuelva la situación jurídica de Diego o la ampliación del término constitucional por parte de los abogados defensores.

Refirió que por el tema de confidencialidad no podía relevar más datos de lo que se puede desarrollar en la audiencia de cumplimentación de orden de aprehensión.

Aseguró que el hecho de que Diego Armando se entregara, no le otorga ningún beneficio jurídico.

Diego Armando se entrega voluntariamente

La noche de este viernes Diego "N" se entregó a la voluntariamente ante autoridades de la fiscalía capitalina, informaron fuentes de la dependencia.

Luego de cumplir con la orden de aprehensión en contra de Diego "N", elementos de la Fiscalía capitalina trasladaron al sujeto al Reclusorio Oriente.

El abogado de Diego "N" refirió que en todo momento el agresor de Polly y Fernanda permaneció en la capital del país y que se enteró de la imputación en su contra a través de medios.

Amenazó con quitarse la vida

Luego de difundirse un video en donde un sujeto atropella a dos mujeres en Iztacalco, dejándolas gravemente heridas, el presunto responsable habría amenazado con quitarse la vida.

El martes pasado se revelaron audios en donde Diego "N", el posible responsable, advierte a un amigo que se prepare para lo peor, puesto que él "no se va a ver encerrado".

"Yo no me voy a ver encerrado a la v..., así que si pasa algo prepárate para lo peor. O bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo sí siento que te va a pegar si sabes que me ‘corbatee´ o algo. No es por pu... ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada y odiado por la sociedad", reveladó un audio compartido por Radio Fórmula.