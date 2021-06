Presunto culpable de arrollar a dos mujeres habría amenazado con suicidarse para no ser detenido

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras difundirse en redes sociales un video en donde un sujeto atropella a dos mujeres en Iztacalco, dejándolas gravemente heridas, el presunto responsable habría amenazado con quitarse la vida.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX no ha podido localizar al conductor del vehículo. Sin embargo, este martes se revelaron audios en donde Diego "N", el posible responsable, advierte a un amigo que se prepare para lo peor, puesto que él "no se va a ver encerrado".

"Yo no me voy a ver encerrado a la v..., así que si pasa algo prepárate para lo peor. O bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo sí siento que te va a pegar si sabes que me ‘corbatee´ o algo. No es por pu... ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada y odiado por la sociedad", reveladó un audio compartido por Radio Fórmula.

Abren carpeta de investigación por el delito de tentativa de feminicidio

Por los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación por el delito de tentativa de feminicidio contra de las dos jóvenes, quienes tras ser atropelladas al salir de una fiesta fueron hospitalizadas reportadas en grave estado de salud.

Hasta el momento, Fernanda Olivares, quien fue arrastrada por el coche, presenta múltiples fracturas en piernas, brazos y el rostro. Además, se le ha desprendido la piel en diversas parte del cuerpo.

En tanto a la condición de Fernanda Cuadra, presenta fractura de cráneo, y se ha reportado que esto ha ocasionado que salga sangre del oído y líquido proveniente del cerebro.

Fiscalía de la CDMX no logra localizar al presunto responsable

Miriam Del Sol Merino Cuevas, diputada federal suplente por el estado de Baja California, mencionó en su cuenta de Twitter que una de las jóvenes que fue arrastrada por el vehículo era pareja sentimental de Diego.

Diego Helguera #PotencialFeminicida arrastró 4 cuadras a su novia y atropello a su amiga en la #cdmx.

Su novia se encuentra grave, perdió la oreja y cuenta con múltiples daños en el cerebro… #Justicia #Compartan pic.twitter.com/DeCPNU0pwa — Sol Merino (@Sol_Merino) June 13, 2021

Sin embargo, familiares de las víctimas desmintieron la versión contada por la diputada, asegurando que el joven acudió a la fiesta gracias a que otro invitado lo llevó.

Por su parte, elementos de la Fiscalía de la CDMX acudieron al domicilio de Diego. Sin embargo, el presunto no fue responsable no fue localizado, ni tampoco sus familiares ni el vehículo con el que se dice, atropelló a las mujeres.