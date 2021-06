Se entrega Diego Helguera, acusado de tentativa de feminicidio por atropellar a Fernanda y Polly en Iztacalco.

CIUDAD DE MÉXICO.- En punto de las 19:40 horas (tiempo de la CDMX), se presentó en la sede central de la FGJCDMX Diego Armando Helguera Salgado, el hombre responsable de atropellar a Fernanda “Polly” Olivares y Fernanda Cuadra, por lo que se le acusa de tentativa de feminicidio.

En compañía de su padre y un equipo de abogados, el joven de 26 años declaró que se había presentado para responder ante los hechos por los cuales se le imputa, dejando en claro que espera un proceso “justo e imparcial”.

En un video público en las redes sociales de la revista “Proceso”, el hombre que atropelló en presumible estado de ebriedad a las jóvenes el pasado sábado 12 de junio, se ve como el padre de Diego es quien escolta junto con los abogados al joven de 26 años, explicando que él viene a dar la cara.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación por el delito de tentativa de feminicidio contra Polly y Fernanda, quienes tras ser atropelladas al salir de una fiesta en Iztacalco fueron hospitalizadas reportadas en grave estado de salud.

Tras esto, se hizo de conocimiento público el pasado 15 de junio un audio donde el hombre habría explicado que prefería suicidarse a afrontar el castigo del acto que tiene hospitalizadas de gravedad a las dos mujeres.

Yo no me voy a ver encerrado a la v..., así que si pasa algo prepárate para lo peor. O bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo sí siento que te va a pegar si sabes que me ‘corbatee´ o algo. No es por pu... ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada y odiado por la sociedad", reveló un audio compartido por Radio Fórmula.