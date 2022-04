Caso Debanhi: Taxista da entrevista y está dispuesto a declarar y someterse a polígrafo

ESCOBEDO, Nuevo León.- El taxista Juan David Cuéllar, que fue señalado por el papá de Debanhi Escobar de haber acosado a la joven y detonar desaparición, dio una entrevista al portal Info 7 en la que se dijo dispuesto a declarar e incluso someterse al polígrafo.

Cuéllar afirmó que como lo dijeron las amigas de Debanhi Escobar, quienes lo llamaron "contacto de confianza", fueron ellas las que pidieron el taxi para recoger a la joven a las 3 de la madrugada, pero al final "mandaron sola a Debanhi", mientras ellas se fueron en otro carro con más personas.

El taxista asegura que las llevó a la fiesta mediante la aplicación, a pesar de que anteriormente se mencionó que el viaje no lo fue registrado en la plataforma.

La captura de un video con el que acusan que el taxista acosó a Debanhi.

Taxista asegura que amigas no le dijeron donde dejar a Debanhi

El chofer afirma que luego de llevarlas, le pidieron su celular para volver por ellas, pero al final solo subieron a Debanhi.

Me menciona que si les puedo facilitar mi número para regresarlas y yo les digo siempre y cuando yo anduviera cerca de donde fue la fiesta… me mandan un mensaje de wahtsaap donde me dice que sí puedo pasar por ellas… tarde de 10 a 15 minutos en llegar por ellas y suben a Debhani".

"Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere… (ellas) pasan en otro carro”, cuenta el taxista.

Debanhi llamó "malas amigas", afirma taxista

Señala que una vez que las amigas de Debanhi se fueron, Escobar dijo que "eran malas amigas, porque la habían dejado en ese lugar". Tras esto asegura que le preguntó a Debanhi la dirección de su casa, pero no se la dio.

Luego dice que mandó mensaje a sus amigas para saber la dirección, pero tampoco se la proporcionaron.

“Me comentó que eran malas amigas porque no la habían querido llevar… no especifico a dónde… después de eso me pide un cable para cargar el celular… ella se pasa al asiento de adelante al momento en que me dice que se había portada mal sus amigas que la iba a llevar a su casa”, añade el taxista.

Debanhi me insitió en dejarla bajarse: taxista

Según el chofer, tras avanzar unos metros donde recogió a Debanhi, supuestamente le pidió llevarla a otra fiesta, pero al llegar no se bajó, por lo que lo enviaron a otra dirección, a la que preguntó si ahora era su casa y ella dijo que sí.

Afirma que al ir avanzando, Debanhi le insitió en bajarla, por lo que detuvo el auto y en la carretera a Laredo, bajó del auto, y presuntamente dice que ahí fue cuando tomó la imagen que se viralizó.

La imagen de Debanhi Escobar en medio de la carretera; el taxista afirma que fue él quien la tomó.