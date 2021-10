Brozo se burla de Samuel García en su cara

MONTERREY.-Víctor Trujillo en su personaje de Brozo de burló del gobernador Samuel García en su propia cara.

En una entrevista para el portal Latinus, el payaso le cuestionó la frase que dijo el mandatario de Nuevo Léon en su toma de protesta respecto a la relación que llevará con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Cuál va a ser la relación (con AMLO)? Más allá de lo que yo te oí en el discurso de la toma de protesta: "Vamos de la mano con el Gobierno Federal, vamos con el presidente", cuestionó Brozo con voz burlona.

Ante esto, García contestó que "en su toma de protesta planteó un nuevo comienzo con el gobierno de AMLO".

Te puede interesar: Loret y Brozo hablan sobre espionaje de Peña Nieto con Pegasus: "Maléficos somos", ironizan

"Planteé un nuevo comienzo con el Gobierno Federal y con los diputados. Yo aquí tengo el congreso sin mayoría, la mayoría de los alcaldes no son de mi partido, entonces... yo decidí que mi primer acto de gobierno fuera un mensaje a todos los actores de jalar juntos", detalló.

Agregó:

"Una nueva relación con la federación, ¿cuál?, pues no la que tenía el "Bronco" (Jaime Rodríguez Calderón) que era pésima... Yo no queiro eso para Nuevo León. Yo voy a seguir siendo federalista, es mi estilo de vida, voy a hacer y poner los puntos sobre las íes cuando vea una franca violación a la división de poderes, pero no por eso empezar peleados".

García indicó que fue por eso que durante el discurso de toma de protesta puso sobre la mesa "vamos tratándonos con respetos y vamos jalando parejo a AMLO".

Momento a partir del minuto 31

¿Qué dijo Samuel García en su toma de protesta?

Al rendir protesta como gobernador de Nuevo León, Samuel García afirmó que, en las luchas por un nuevo Federalismo y en defensa de la división de Poderes, contarán con él, al tiempo que ofreció trabajar de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver juntos los problemas que son concurrentes, ya que Nuevo León necesita del país, pero también México necesita del estado, dijo.

“Hoy llego a mis 33 años ante el reto más importante de mi vida y quizá ante la situación más delicada del milenio”, expuso García Sepúlveda al iniciar su primer discurso como gobernador.