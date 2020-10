Aylín Mujica relata su secuestro exprés al viajar en taxi en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Aylín Mujica pensó que sería el último día de su vida, los momentos que vivió a bordo de un taxi en la Ciudad de México fueron realmente aterradores

La actriz y conductora cubana fue víctima de robo y de secuestro exprés cuando se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México para tomar un vuelo que la llevaría a Estados Unidos el pasado domingo.

Mujica contó al programa Suelta la Sopa la amarga experiencia que la llevó a pensar que no viviría para contarlo.

"Yo tenía que venirme en un vuelo que salía de la Ciudad de México a las 6:25 de la mañana, la persona que me iba a llevar no respondió porque era domingo, entonces yo me vi en la necesidad de pedir un transporte y no llegaba, me fui a la calle por miedo a perder el vuelo", explicó.

¡Aylin Mujica fuera del "Cuarentenorio Cómico" después de revelar que sufrió un secuestro exprés!

Mujica continuó su relato: "Camino en una zona cerca de Polanco, dos cuadras, tomo un taxi de la calle, me subo y el señor se volteó y me puso una navaja entre las piernas y me dijo 'no te quiero hacer daño, no te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero, perdí mi trabajo y necesito que me ayudes'.

“Le di el dinero que llevaba y me dijo 'eso no me sirve para nada, ¿dónde están tus tarjetas?', entonces me llevó primero a un cajero automático para sacar dinero, en el cajero me arrebató el monedero, me siguió revisando las tarjetas, me lleva a otro cajero y le di el dinero que pude, con muchos nervios, me estuvo dando vueltas, me llevó bastante lejos, pensé que me iba a hacer algo”, explicó.

#Entérate Aylín Mujica sufre secuestro exprés en la CDMX, pensó que sería el último día de su vida

Aylín recordó que hace años, cuando estaba más joven, vivió una experiencia similar igual en la Ciudad de México, pero cuando el carro estaba en movimiento, abrió la puerta y se aventó al asfalto. En esta ocasión no fue así, y visiblemente afectada, confesó que tuvo miedo de sufrir abuso sexual y de no volver a ver a sus hijos.

"Temía mucho que me hicieran algo, que abusaran de mí físicamente, simplemente, lo primero que pensé fue 'no voy a volver a ver a mis hijos'".

Aunque Mujica trató de mantenerse positiva siempre, tuvo mucho miedo, y califica ese día como el peor que ha vivido en toda su vida.

"Soy muy positiva, le pedí mucho a Dios, pero siempre tuve miedo de que me pasara algo y que iba a hacer el último día de mi vida: ha sido el momento más desagradable que he vivido en toda mi vida", externó.