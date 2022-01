Argentina: Investigan posible abuso sexual a una joven de 17 años en club nocturno

ARGENTINA.- Una adolescente de 17 años fue trasladada a un hospital desde un club nocturno, hecho que es investigado por autoridades argentinas en la ciudad de Gesell.

Amigos de la joven señalaron que con el pasar del tiempo, la encontraron dentro de los baños del inmueble, confesándoles que había sido abusada.

Los acompañantes de la joven señalaron que la habían visto en las escaleras del club nocturno charlando con dos hombres, mismos que le ofrecieron alcohol y cigarros.

Sangre en su cuerpo

De acuerdo al medio local Clarín, los amigos también contaron que ambos sujetos se la llevaron a otro lugar del complejo durante 15 minutos.

Al volver, se dirigió directamente al baño, comentándole a sus acompañantes que tenía sangre en zonas del cuerpo y que había sido víctima de abusos.

Con esa información, autoridades comenzaron a investigar, centrándose en el estado de salud de la joven, quien de acuerdo al parte médico, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Apoyo de las cámaras

Uno de los encargados del centro nocturno entregó a las autoridades las grabaciones de las cámaras para apoyar con la investigación.

Por su parte, los agentes no descartan que la joven fuera victima de un intento de violación, destacado que a pesar de no presentar lesiones ni hematomas, no quiere decir que no haya sido abusada al no poder consentir acciones al estar drogada.

