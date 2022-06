AMLO sobre elecciones de 2024: "Habrá relevo generacional"

CIUDAD DE MÉXICO.- Al encabezar la ceremonia de inauguración de una de las sucursales de Banco del Bienestar en Coatlán del Río, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al concluir su mandato en septiembre de 2024 se jubilará y con el relevo generacional los que lo sustituyan "pueden ser mejores que el que les está hablando".

Aunado a ello, el jefe del Ejecutivo federal urgió a que en lo que resta de su mandato se avance en la transformación.

"Yo llamo, convoco a que nos apuremos, porque ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios. Yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y habrá relevo generacional, y no se preocupen porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres hasta mejores que el que les está hablando", indicó.

Otra mentalidad

Acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco (PES), AMLO se comprometió a seguir visitando todos los pueblos del País "porque ya nosotros vamos de salida, ya hasta podemos decir ‘gracias a la vida que nos ha dado tanto’".

Por segundo día consecutivo ironizó que sus opositores dicen "que ya estoy chocheando, sí, sí, sí, pero todavía siento lucidez, es decir, tengo claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida, y físicamente también, estoy bateando arriba de 300 todavía".

El presidente López Obrador destacó que ahora el pueblo tiene otra mentalidad y que el gobierno ya no está con una minoría rapaz por lo que se da preferencia a la gente humilde, "por el bien de todos primero los pobres".

“Difícil revertir cambios de su gobierno”

El Mandatario federal manifestó que será muy difícil revertir los cambios impulsados en su gobierno.

¿Cómo van a quitar el programa para los adultos mayores si ya es un derecho constitucional? Eso, esté quien esté en el gobierno, se tiene que seguir apoyando, además hay un transitorio en la constitución en la que se establece un transitorio en la Constitución cada año tiene que aumentar la pensión al adulto mayor", dijo.

