AMLO: "Ya estoy chocheando", bromea asegurando que en 2024 entregará la Presidencia

ACAMBAY.- Después de que algunos simpatizantes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le pidieran continuar como mandatario por seis años más, AMLO aseguró que para 2024 entregará la Presidencia mientras bromeó diciendo "ya estoy chocheando". Así mismo, expresó que no hay que tener apego ni al dinero ni al poder y que se tiene que buscar un relevo generacional.

El presidente, quien encabezó la inauguración de una nueva sucursal del Banco del Bienestar, aseguró que en los dos años que le quedan como jefe del Ejecutivo Federal, su administración continuará realizando "muchísimo más en beneficio del puebo".

Les voy a explicar, miren, ¿por qué no soy partidario de la reelección? Primero por una cuestión de ideales, acuérdense del principio, del lema del sufragio efectivo, voto efectiva, democracia efectiva, no reelección, del apóstol de la democracia Francisco I. Madero, no a la reelección, primero; segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni el dinero.