AMLO asegura estar más fortalecido que antes, “tengo más fortaleza que antes, estoy entero”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener más fortaleza que antes para cerrar con mucho trabajo los últimos 2 años y tres meses que le restan.

“Estoy entero, estoy bateando arriba de 300”, dijo López Obrador.

El presidente López Obrador opinó que le resta "muchísimo tiempo" al frente de la Presidencia de la República.

"Estamos combatiendo la corrupción, no hay duda", aseguró López Obrador al sacar un pañuelo blanco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha cumplido en resolver conflictos agrarios, "muchísimos más" de los que se comprometió.

Yo quiero que me digas en dónde, durante el tiempo que estuvimos en la oposición, hice un ofrecimiento de resolver un problema agrario y no lo he resuelto; al contrario, no solo he resuelto problemas a los que me comprometí, he resuelto muchísimos más problemas agrarios", expresó López Obrador.