AMLO afirma que 71% de encuestados quieren que se elimine el horario de verano; enviará iniciativa próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cuenta con una encuesta en donde el 71% de los encuestados quieren que se elimine el horario de verano.

Durante su conferencia matutina el mandatario informó que la encuesta la realizó la Secretaría de Gobernación y por ello la próxima semana enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para quitarlo.

Ya voy a enviar la iniciativa para que ya no haya el cambio de horario, ya la semana próxima, a cualquiera de las cámaras, pero la voy enviar, porque ya tengo los estudios, tengo una encuesta, le preguntamos a la gente”, informó.

AMLO enviará más reformas

López Obrador precisó que si la alianza “Va por México” no quiere votar o la rechazan “ni modo, pero ya cumplí”.

“Una reforma a una de las leyes secundarias para que no sea una reforma constitucional…a lo mejor desde hoy ya me contestan los del bloque que no va a aprobar, pero yo tengo que enviarla”, detalló.

El mandatario agregó que también enviará a cualquiera de las dos cámaras la reforma a la Guardia Nacional y la Electoral.

La Federación presentó hace dos semanas estudios del impacto en el medio ambiente y la salud del horario de verano.