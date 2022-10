AMLO no investigará a involucrados en hackeo a Sedena

OAXACA.- Durante su visita a Oaxaca por la inauguración del nuevo Banco de Bienestar en el estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el ciberataque recibido a las bases de datos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y las defensas que tomaría al respecto.

Al terminar el evento, un grupo de reporteros se acercó al presidente y le preguntaron si había planes de investigar y sancionar a los implicados en el hackeo a la Sedena, a lo que AMLO respondió en negativa.

No, yo soy partidario que no, la gente sanciona y no les gusta esas cosas, afirmó el mandatario