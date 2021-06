 AMLO enfatiza que en México hay paz y gobernabilidad

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el País “está en paz” y con gobernabilidad.



“El País está en paz, hay gobernabilidad, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y tranquilidad en el País”, dijo.



López Obrador aseguró que a pesar de que se enfrenta violencia en México, hay tranquilidad.

De 80, 90 homicidios diarios bajan a 57, destaca AMLO

Ayer, contestó a la pregunta de si en Aguililla, Michoacán también hay paz, se cometieron 57 homicidios en territorio mexicano, cantidad por debajo de los 80 y hasta 90 diarios que se daban.



“En todos lados hay tranquilidad, hay paz. Hay zonas con alguna tensión, ayer tuvimos 57 homicidios cuando traemos en promedio de 80, 90”, reveló.

El martes no hubo homicidios en 18 estados de México

El martes en 18 estados no hubo homicidios y en tres estados se concentraron el 44% de ese delito.



En Michoacán, Chihuahua y Guerrero se concentró el 44% del homicidio doloso.



El Presidente indicó que no es de buen gusto comparar lo que pasa en otros países con México.



“Que por cierto no se sabe nada, porque a nuestros adversarios no les gusta que se sepa lo que sucede en otras partes. En México no, eso lo hemos logrado entre todos, y por más que quieran magnificar no obedece a la realidad”, dijo.