AMLO descarta reunirse con Norma Piña; cuestiona a ministros falta de condena a incendio de Guardería ABC en Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de la quema de su imagen durante la concentración del 18 de marzo en el Zócalo.

No tiene sentido. Yo ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería de repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando”, dijo.

López Obrador fue cuestionado durante su conferencia matutina si consideraba conveniente una reunión con la Ministra.

Pero el mandatario contestó que no y además reprochó que cuando quemaron imágenes de él durante la marcha en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE), nadie dijo nada.

“En la marcha de los conservadores quemaron una imagen de ya saben quién y nadie dijo nada y ahora un escándalo, ya basta de hipocresía”, pidió.

Descarta AMLO reunirse con Norma Piña; cuestiona a ministros falta de condena por incendio en Gaurdería ABC. Foto: Captura de pantalla

El mandatario agregó que ya envió un mensaje de condena a lo sucedido durante su concentración del sábado desde su conferencia y con eso es suficiente.

“Ya lo estoy mandando desde aquí que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios no como enemigos; adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, dijo.

Reprocha por incendio de Guardería ABC

López Obrador reprochó a los ministros de la Suprema Corte el no publicar desplegados cuando la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

“Por qué no sacaron los ministros una página completa cuando el incendio del Guardería ABC y estos ministros hipócritas se opusieron a que se castigara a los responsables de la tragedia de la ABC, ¿hubieron desplegados del poder judicial?”, cuestionó.

Y agregó: “No, ¿hubieron desplegados cuando el poder Judicial dejó en libertad a Caro Quintero?, ¿o cuando liberaron las cuentas a la esposa de García Luna?”.