AMLO condena quema de imagen de ministra Piña en el Zócalo

Ciudad de México (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó que asistentes a su concentración en el Zócalo quemaran una imagen de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No es la mejor forma de protestar… Condeno esos actos; no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos, nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que ser respetuosos y este es un movimiento que ha sido, seguirá siendo pacífico y no odiar, hay que hacer valer en todo el amor al prójimo”, dijo.

López Obrador afirmó que desconocía que durante la conmemoración de la Expropiación Petrolera, habían quemado la imagen de la ministra.

Repruebo lo de la ministra Piña. Yo no sabía que habían quemado una figura, porque es mucho muy de los conservadores; esos sí quemaban los libros”, indicó.

El Presidente aseguró que se trata de “expresiones muy minoritarias en nuestro movimiento”, pues la mayoría de sus simpatizantes están conscientes de la lucha por la vía pacífica.