AMLO busca convencer oposición sobre reforma eléctrica

PUEBLA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno buscará convencer a todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión para aprobar su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, y en el caso de los legisladores del PRI los llamó recordar que el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó esa industria y electrificó al país.

En conferencia, el Jefe del Ejecutivo federal rechazó que su iniciativa de reforma contravenga leyes en el T-MEC, pues si así fuera, indicó, ya hubiera protestados el gobierno de Estados Unidos, hubiera movimientos en el mercado y el peso se hubiera devaluado.

"¿Ve más una alianza con los priistas [en la aprobación de la iniciativa]?", se le preguntó.

Ayer, EL UNIVERSAL informó que a diferencia de las bancadas del PAN, PRD y MC que rechazaron la reforma eléctrica del Presidente, el PRI cambió el discurso de que no se subordinarían ante el Ejecutivo federal ni recibirían órdenes de nadie. El sábado pasado, el tricolor flexibilizó su postura y no descalificó el proyecto y adelantó que se discutirá su contenido.

Ayer, en el auditorio de la Escuela Militar de Sargentos, el Mandatario federal consideró que su iniciativa de reforma no viola preceptos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y aseveró que si así fuera, ya hubiera protestado el gobierno de Joe Biden y "ya se hubiesen movido los mercados, es decir, se hubiese devaluado el peso".

Si votan en contra serán exhibidos. Acompañado por el gobernador Miguel Barbosa, el Presidente advirtió a los legisladores que quienes voten en contra de su incitativa de reforma constitucional en materia eléctrica serán dados a conocer en mañaneras.

Consideró que su iniciativa de reforma energética busca garantizar que haya precios bajos en la energía eléctrica y se beneficiará a toda la población, incluidos empresarios, pues dijo: "¿Cómo vamos a industrializar el país con energía eléctrica cara?".

Aquí lo vamos a estar tratando todos los días, y de una vez les digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia, nada más que no va a haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara todos, porque se trata de los intereses del pueblo, que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar, si no somos tapaderas. Aquí cada quien va a asumir su responsabilidad", dijo.