AMLO analiza reunirse con Joe Biden en Washington en noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente mexicano dijo el jueves que analiza viajar a Washington en noviembre para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, después de anunciar que ha descartado asistir ese mes a una cumbre de líderes la región Asia-Pacífico en San Francisco, donde iban a tener un encuentro.

En agosto, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, había anunciado que iba a sostener una reunión bilateral con Joe Biden en el marco de su participación en la cita del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad californiana.

No voy a asistir a la (cumbre) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico, y no queremos participar en eso, con todo respeto", afirmó el gobernante mexicano en su rueda de prensa diaria.