Consulado de Perú en México recibe fuerte amenaza: "Embajador regresará a Perú en una bolsa de basura"

MÉXICO.- La tensa relación entre el gobierno de México y el de Perú parece ir empeorando notoriamente.

Ahora, el Consulado peruano en México recibió una amenaza en su buzón de voz este jueves, donde se exige su retiro del país en las próximas 48 horas, asegurando que si elige hacer caso omiso de esta orden, “el embajador regresará a Perú en una bolsa de basura”.

Aunque desde febrero la relación entre ambos países ha quedado limitada a encargados de negocios tras la salida definitiva del diplomático Manuel Gerardo Talavera Espinar por orden de la presidenta peruana, Dina Boluarte, el audio va dirigido al embajador.

La amenaza aparentemente es una respuesta en defensa de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien se ha negado a reconocer a Boluarte como sucesora de Pedro Castillo en el Palacio Presidencial y a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico.

En el mensaje enviado al número de WhatsApp de la embajada peruana, se escucha:

Hey, pinches perros peruanos (…) aunque nuestro presidente no sepa gobernar está representando una investidura mexicana, está representando la moral y la dignidad de todos los mexicanos. Pinche embajador, te vamos a extraditar en tachitos. ¿Entendiste? Estás en México. Así que dile a Boluarte que se vaya a meter su presidencia al c***”.

Por su parte, los representantes peruanos presentaron la denuncia pertinente ante las autoridades judiciales mexicanas y solicitaron medidas adicionales de seguridad para resguardar la sede consular.

El canal de televisión Latina ha confirmado la autenticidad del audio según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ante este incidente, se ha solicitado al Gobierno mexicano fortalecer la seguridad en el consulado peruano y, además, emprender una investigación para identificar a los responsables de la llamada.

Aunque existe la posibilidad de que se trate de una extorsión ficticia, las autoridades no pasarán por alto este suceso y prefieren tomar todas las precauciones necesarias.

Hace más de una semana, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró persona non grata a López Obrador después de que este afirmara que la presidencia de Boluarte "carece de legalidad y legitimidad". La respuesta del presidente mexicano fue contundente: "Mientras no exista una normalidad democrática en Perú, no deseamos mantener relaciones económicas ni comerciales con ellos". Las relaciones bilaterales entre México y Perú continúan deteriorándose, esta vez debido a llamadas telefónicas anónimas.