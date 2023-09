AMLO no asistirá a la APEC en San Francisco porque no tiene relaciones con Perú

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) porque no hay relaciones con Perú.

El mandatario adelantó que se reunirá hoy con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, para tratar, entre otros temas, una posible visita a Washington.

No voy asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú, es para ver lo de Asia Pacífico y no queremos participar en eso, con todo respeto; me mandó invitar el presidente (Joe) Biden y le propuse dos cosas: que nos daría mucho gust que nos visitara”, dijo.