AMLO afirma ser objeto de campañas de desprestigio, pero no han funcionado “el plan chachalaca”, el “plan Guacamaya” y el “plan Zopilote”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno es objeto de campañas de desprestigio que no han funcionado.

Cuando no es plan del señor X, es el plan chachalaca, el plan Guacamaya y el plan zopilote. No les ha funcionado”, dijo.

López Obrador indicó que sus adversarios políticos están desesperados y contratan publicistas y “hackeadores”.

Hackeo a Sedena

El mandatario se refirió al hackeo de Guacamaya a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Hacen colectas y gastan muchísimo dinero y compran al que se deja, la mayoría de los medios en contra, con honrosas excepciones y nada, no han podido. La clave es no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y el atender a la gente pero el apoyar a los pobres”, indicó.

Especial

“Tira aceite”

El Presidente dijo que presumiría y “tiraría aceite”, pues en la última encuesta de percepción de seguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la percepción de inseguridad de la población cayó al 64.4%; 12.4 puntos porcentuales menos que el primer trimestre de 2018.

“Me dio mucho gusto dos cosas que a lo mejor pasan desapercibidas, uno el resultado de la encuesta del INEGI sobre percepción de inseguridad en México”, dijo.

López Obrador se dijo satisfecho porque hay confianza en la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

