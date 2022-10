AMLO afirma que nunca trae efectivo y asegura que ni “El Rey del Cash” y ni las filtraciones han mermado su popularidad

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que nunca trae dinero en efectivo.

En medio de la polémica desatada por el libro “El Rey del Cash”, el mandatario aseguró que tanto su primera esposa en el pasado, como Beatriz Gutiérrez en la actualidad, son quienes se han encargado de administrar sus recursos y que incluso darle a él para sus gastos.

No me importa, nunca me ha interesado el dinero”, dijo y narró anécdotas que le han sucedido por no traer efectivo en la cartera y en el bolsillo.