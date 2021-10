Mañanera de AMLO: López Obrador advierte a particulares: “no será fácil que se apoderen del litio” aunque compren diputados y se amparen

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- “No será fácil que se apoderen del litio”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes “ya se están frotando las manos” por apropiarse del mineral.

El mandatario aseguró que su gobierno defenderá el litio y aunque no se apruebe su propuesta de Reforma Eléctrica de que el mineral sea explotado únicamente por el Estado, ya se trabaja en un “Plan B”.

Decirles a los que se están frotando las manos que no será fácil que se apoderen del litio. A mí me quedan todavía como tres años y si hay un acto de traición, de que no se apruebe la reforma constitucional que tiene que ver con el litio vamos a buscar otras opciones, estrategias”, afirmó.