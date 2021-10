López Obrador termina la mañanera con canción “Digo lo que pienso” de Calle 13

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador terminó su conferencia matutina de este lunes 25 de octubre con la canción “Digo lo que pienso” de Calle 13.

Lo anterior luego de que una reportera le preguntara qué opinaba sobre las declaraciones de Irma Sandoval, exsecretaria de la Función Pública respecto a las críticas hechas sobre “reinventar una izquierda que no sea autoritaria y que faltan líderes de izquierda que al llegar al más alto nivel tengan apertura a la autocrítica, así como a no recolectar de la basura priísta a personajes”.

Ante esto, AMLO señaló:

Es todo su derecho de expresarse. Derecho a manifestarse. Hace bien. Todos tenemos derecho a manifestarnos y hay que expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas. No dedicarnos al cuchicheo (…) La libertad que no se implora se conquista, hay que decir lo que uno piensa”.